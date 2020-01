Dresden

Sachsen: Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln steigern

16.01.2020, 06:35 Uhr | dpa

Sachsen will Angebot und Nachfrage bei Lebensmitteln aus der eigenen Region steigern. Appelle allein reichten dafür nicht aus, sagte Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) in Dresden. Es gebe schon einen Trend, dass die Leute mehr regionale und zudem Öko-Produkte kaufen. "Das Problem ist häufig, dass die entsprechenden Angebote fehlen - auch in Sachsen." Erzeuger, Verarbeitungsbetriebe, Handel und Direktvermarkter gelte es besser zusammenzuführen. "Das ist ein Kreislauf. Je besser das Angebot, desto größer die Nachfrage. Je größer die Nachfrage, umso mehr wird qualitativ produziert. Das ist aber ein Prozess und geht nicht von heute auf morgen."