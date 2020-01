Föritztal

Holzerntemaschine explodiert: 500 000 Euro Schaden

16.01.2020, 09:54 Uhr | dpa

In einem Waldgebiet in Neuenbau (Landkreis Sonneberg) ist eine Holzerntemaschine explodiert und ausgebrannt. Der 45 Jahre alte Maschinenführer sah am Mittwoch zunächst schwarzen Rauch aus dem Motorraum aufsteigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer des sogenannten Harvesters versuchte nach einer Stichflamme noch, das Fahrzeug zu löschen, jedoch explodierte die mit 350 Litern Diesel und 200 Litern Hydrauliköl betankte Maschine. Der Fahrer wurde nicht verletzt, der hinzugekommene Besitzer des Fahrzeugs erlitt jedoch einen schweren Schock. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 500 000 Euro.