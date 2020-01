Kamenz

Industrieumsatz in Sachsen geht zurück

16.01.2020, 12:09 Uhr | dpa

Leipzig (dpa/sn)- Sachsens Industrie schwächelt. Wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht, ging der Umsatz der heimischen Industrie in den ersten zehn Monaten des Jahres 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent zurück und betrug damit 50,6 Milliarden Euro. Diese Entwicklung lasse sich vor allem auf Umsatzeinbußen von acht Prozent in der Autoindustrie zurückführen. Im Gegensatz dazu verbuchte das Baugewerbe ein Plus von 8,4 Prozent auf nahezu 5 Milliarden Euro.