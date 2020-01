Ingolstadt

Eishockey-Erstligist Ingolstadt holt Verteidiger Seigo

16.01.2020, 14:34 Uhr | dpa

Der ERC Ingolstadt hat Verteidiger Steven Seigo verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekanntgab, kommt der 29-Jährige vom finnischen Erstligisten Vaasan Sport an die Donau. Seigo stand in der vergangenen DEL-Saison 53 Mal für die Straubing Tigers auf dem Eis. Der Kanadier erzielte dabei fünf Tore und bereitete weitere 15 vor. "Steven ist ein Verteidiger, der offensiv ausgerichtet ist und Stärken im Powerplay hat. Er hat in fast jeder europäischen Top-Liga gespielt und immer ordentlich produziert", sagte Sportdirektor Larry Mitchell.