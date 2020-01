Bad Homburg vor der Höhe

Kulturverbund rückt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt

16.01.2020, 17:33 Uhr | dpa

Der Verbund "KulturRegion FrankfurtRheinMain" geht mit einem abwechslungsreichen Programm in sein Jubiläumsjahr. Ein Schwerpunkt ist das Thema Nachhaltigkeit, wie das Kulturnetzwerk am Donnerstag mitteilte. So steht die Sparte "GartenRheinMain" unter dem Motto "(G)Artenvielfalt" und rückt die heimischen Tiere und Pflanzen in den Mittelpunkt. Geboten werden 600 Veranstaltungen zwischen April und Dezember. Die Tage der Industriekultur Rhein-Main (6. bis 18. August) behandeln zudem das Thema "Mensch-Umwelt".

Der vor 15 Jahren ins Leben gerufene Verbund umfasst 53 Städte und Landkreise in der Rhein-Main-Region. Ziel ist den Angaben zufolge die länderübergreifende Vernetzung der lokalen und regionalen Kultur. Inzwischen erreiche der Verbund 3,3 Millionen Menschen, die Hälfte der hessischen Bevölkerung, erklärte Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig.

Zum Jahresprogramm 2020 gehört zudem das Theaterfestival "Starke Stücke", das am 12. und 13. März mit 1200 Vorstellungen an 31 Spielorten aufwartet. In dem Verbund sind des weiteren 104 Museen und Ausstellungshäuser versammelt.