Verwaltungsgemeinschaft Dolmar-Salzbrücke

Netkom investiert acht Millionen Euro in Glasfasernetz

16.01.2020, 18:03 Uhr | dpa

Die Thüringer Netkom investiert rund acht Millionen Euro in des Ausbau des Glasfasernetzes in den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen und Hildburghausen. Entsprechende Vereinbarungen seien am Donnerstag mit den Verwaltungsgemeinschaften Dolmar-Salzbrücke und Feldstein in Schwarza und Themar unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Bis Ende 2022 soll in den beiden Gebieten ein großflächiges Glasfasernetz zur Breitbandkommunikation aufgebaut werden. Das Land fördert den Ausbau mit etwa 2,3 Millionen Euro, aus Bundesmitteln kommen etwa 5,7 Millionen. Die Bauarbeiten sollen nach Abschluss der Planungsphase Mitte des Jahres beginnen.