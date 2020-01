Güntersberge

Frau durch Hunde-Attacke lebensgefährlich verletzt

16.01.2020, 18:49 Uhr | dpa

Durch eine Hunde-Attacke ist eine Frau in einem Wohnhaus in Güntersberge (Landkreis Harz) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau am Donnerstag mit massiven Bissverletzungen an beiden Armen in eine Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen demnach mehrere kaukasische Hütehunde die Frau attackiert haben. Eine Sprecherin des Landkreises Harz sagte auf Nachfrage hingegen, man gehe derzeit von nur einem angreifenden Hund aus.

Nach Angaben der Sprecherin gehörte dieser Hund dem Lebensgefährten der Frau, der mehrere Hunde halte. Das Tier habe bei einer Untersuchung durch eine Amtstierärztin keine Auffälligkeiten gezeigt. Es bleibe daher vorerst beim Halter, müsse aber eventuell später in einem Wesenstest erneut auf mögliche aggressive Züge geprüft werden. Unklar war zunächst, wie es zu der Attacke kam. Die Polizei ermittelt.