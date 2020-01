Heilbronn

Nach Brand in Imbiss Prozess gegen Pächterin und Betreiber

17.01.2020, 02:39 Uhr | dpa

Nach dem Brand in einem Imbiss in Heilbronn stehen die frühere Pächterin, der Betreiber und zwei Komplizen wegen mutmaßlicher Brandstiftung vor Gericht. Ihnen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen, weil sie durch das mutwillig gelegte Feuer im vergangenen April die Anwohner in Lebensgefahr gebracht haben sollen. Die vier Verdächtigen müssen sich vom heutigen Freitag an vor dem Landgericht verantworten.

Mit etwas abgefülltem Benzin aus Flaschen soll einer von ihnen versucht haben, den Schnellimbiss in der Innenstadt am frühen Morgen in Brand zu stecken, heißt es in der Anklageschrift. Der Laden habe sich finanziell nicht gelohnt, deshalb habe es das Quartett auf die Versicherung der Pächterin abgesehen. Während einer der Angeklagten das Feuer legte, verteilte ein anderer Steine im Laden, um der Versicherung einen Anschlag vorzutäuschen, wie es weiter heißt. Bei Ausbruch des Feuers kurz vor Geschäftsbeginn sei der Betreiber aus dem Geschäft gelaufen und habe einen Passanten alarmiert.

Weil ein Nachbar die Bewohner des Hauses rechtzeitig wecken konnte, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die mutmaßliche Mitwisserin und Pächterin informierte wenige Stunden nach dem Feuer das Versicherungsunternehmen und tischte ihm laut Staatsanwaltschaft die Lüge vom Brandanschlag auf.

33 Zeugen sind in dem Prozess geladen. Mit einem Urteil wird nicht vor Mitte März gerechnet.