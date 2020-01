Dieburg

18-Jähriger von Ex-Freunden eingesperrt und bedroht

17.01.2020, 14:59 Uhr | dpa

Die Polizei hat vier junge Männer festgenommen, die einen 18-Jährigen eingesperrt und bedroht haben sollen. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der 16- bis 18-Jährigen stellen die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Freitag in Darmstadt mitteilten. Den Ermittlungen zufolge hatten sich die vier Verdächtigen in der Nacht zum Donnerstag unter einem Vorwand Zutritt zur der Wohnung ihres ehemaligen Freundes in Dieburg verschafft. Dort sollen sie den jungen Mann bis in die frühen Morgenstunden festgehalten, mit einem Messer bedroht und attackiert haben. Das Motiv für den Übergriff war zunächst unklar.