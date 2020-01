Bad Dürkheim

Musiker Kunze in der Pfalz geehrt

17.01.2020, 21:43 Uhr | dpa

Der Musiker Heinz Rudolf Kunze (63, "Dein ist mein ganzes Herz") ist in der Pfalz mit der Auszeichnung "Goldener Winzer der Stadt Bad Dürkheim" geehrt worden. Kunze habe den Orden am Freitagabend von der örtlichen Karnevalsgesellschaft "Derkemer Grawler" erhalten, sagte ein Sprecher der Veranstalter.

Die Auszeichnung besteht aus einer golden glänzenden Winzerfigur mit Rückenkorb (Logel) am Band. Verbunden mit dem Orden sind aus Bad Dürkheim lebenslange Weinpräsente an den Träger: zum Geburtstag sowie zum Weihnachten - und im ersten Jahr an jedem 11. eines Monats.

Mit der Auszeichnung würdigt die Karnevalsgesellschaft jedes Jahr einen bekannten Menschen, der sich auf gesellschaftlich wichtigen Gebieten verdient gemacht haben. In den Vorjahren waren etwa Kardinal Karl Lehmann und Raumfahrer Ulf Merbold geehrt worden. Die Narren legen Wert darauf, dass es sich bei dem seit 1974 verliehenen "Goldenen Winzer" nicht um eine Jux-Auszeichnung handelt.

Die Organisatoren hatten ihre Wahl mit den Worten begründet, dass sich Kunze durch seine intelligenten deutschen Texte außerordentlich verdient gemacht habe. Der bei Hannover lebende Musiker mit der markanten Brille macht seit mehr als 35 Jahren immer wieder mit gesellschaftskritischen Liedern auf sich aufmerksam. 1985 hatte HRK, wie ihn Fans nennen, mit "Dein ist mein ganzes Herz" einen Hit gelandet.