Rostock

Rund 20 Millionen Euro Bußgelder für zu schnelles Fahren

18.01.2020, 09:12 Uhr | dpa

Zu schnelles Fahren ist gefährlich und in der Summe auch eine teure Sache. Die Bußgelder der Städte und Landkreise allein in Mecklenburg-Vorpommern beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 20 Millionen Euro. So meldete Rostock in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur für 2019 rund 1,6 Millionen Euro Einnahmen aus Blitzern, der Landkreis Vorpommern-Rügen rund 3,9 Millionen Euro. Im bundesweit größten Landkreis Mecklenburgische Seenplatte summierten sich die Buß- und Verwarngelder nach Auskunft einer Sprecherin 2019 auf etwa 5,3 Millionen Euro, was einem Prozent des Kreishaushalts entsprach. In Schwerin beliefen sich die Einnahmen aus der Geschwindigkeits- und Ampelrotlicht-Überwachung auf 2,3 Millionen Euro. Zu schnelles Fahren gehört laut Innenministerium zu den häufigsten Ursachen von Unfällen mit Toten oder Schwerverletzten.