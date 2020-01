Waldkraiburg

400 Jahre altes Bauernhaus weitgehend abgebrannt

18.01.2020, 10:54 Uhr | dpa

Ein 400 Jahre altes Bauernhaus hat in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) gebrannt. Das Haus steht unter Denkmalschutz und war seit mehreren Jahren unbewohnt, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag sagte. Ein Nachbar alarmierte die Feuerwehr am Freitagabend. Rund 150 Einsatzkräfte versuchen das Gebäude im Waldkreiburger Ortsteil Rausching zu retten. Der Sachschaden wird von den Ermittlern auf rund 150 000 Euro geschätzt. Die Brandursache sei noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.