Dresden

Gründerinnenpreise: Auszeichnung für Sprachdozentin

18.01.2020, 13:17 Uhr | dpa

Sachsen hat am Samstag in Dresden seine Gründerinnenpreise 2020 verliehen. Beide Ehrungen gingen an Frauen mit ausländischen Wurzeln. Den mit 5000 Euro dotierten ersten Preis erhielt die gebürtige Ukrainerin Maryna Talalayeva aus Dresden, wie das Ministerium für Gleichstellung bekanntgab. Sie hatte sich 2013 als Sprachdozentin selbstständig gemacht und binnen weniger Jahre mit der Fremdsprachenschule "for everyone" eine Firma mit 30 Beschäftigten und einem Millionenumsatz aufgebaut.

Den zweiten Preis (2000 Euro) bekam die US-Amerikanerin Deborah Hey, Inhaberin des Motorrad-Erlebnis-Resorts MotoSoul in Schloss Mutzschen bei Grimma. Sie kombiniert dort Gastronomie, Events, Motorradverleih und ein Hotel für die Motorrad- und Biker-Community. Um die Preise hatten sich kanpp 60 Unternehmerinnen beworben.

"Der Freistaat verfügt über ein enormes Potenzial an tatkräftigen und innovativen Gründerinnen, welches jedoch noch längst nicht ausgeschöpft wird", erklärte Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne). In den kommenden Jahren werde man durch eine entsprechende Politik und gezielte Unterstützung dazu beitragen, dass noch mehr Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) lobte gleichfalls das Engagement der Frauen.

Nach Angaben der Veranstalter sind in Sachsen knapp acht Prozent der erwerbstätigen Frauen selbstständig tätig. Bei Männern liegt die Quote demnach bei 13 Prozent. Deutliche Unterschiede gibt es auch bei Gründungen. 2018 standen den Angaben zufolge nur hinter gut 30 Prozent der Neugründungen Frauen.