Geheimtest: Magdeburg mit Nullnummer in Braunschweig

18.01.2020, 16:14 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat seine Wintervorbereitung mit einem Unentschieden abgeschlossen. Bei Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig spielte die Elf des neuen Trainers Claus-Dieter Wollitz unter Ausschluss der Öffentlichkeit 0:0. In der Vorbereitung kommt der FCM damit auf zwei Unentschieden (1:1 gegen Erzgebirge Aue) und eine Niederlage (1:2 gegen Royal Excel Mouscron). Am 25. Januar gibt Wollitz sein Pflichtspieldebüt in der Heimpartie gegen den FSV Zwickau.