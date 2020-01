Oliva

Bielefeld gewinnt Test gegen St. Pauli: VfL-Debüt von Zulj

18.01.2020, 18:31 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat am Samstag ein Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten FC St. Pauli gewonnen. Rund zehn Tage vor dem Liga-Start nach der Winterpause nutzen die beiden Teams am Rande ihrer jeweiligen Trainingslager in Spanien die Gelegenheit für ein zweimal 60 Minuten dauerndes Testspiel. Die Bielefelder setzten sich mit 4:3 (2:1) durch. Florian Hartherz (28. Minute), Fabian Klos (47.) und Keanu Staude (64./119.) erzielten die Tore für den Zweitliga-Spitzenreiter. Die Hanseaten konnten dabei einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand ausgleichen.

Auch der VfL Bochum, am 28. Januar (18.30 Uhr/Sky) Bielefelds erster Gegner nach der Winterpause, bestritt am Samstag ein Testspiel im spanischen Trainingslager. Die Partie gegen den rumänischen Erstligisten Dinamo Bukarest endete 1:1 (0:1). Tom Weilandt (64.) traf für die Bochumer, bei denen der erst vor wenigen Tagen von 1899 Hoffenheim verpflichtete Robert Zulj sein Debüt gab.