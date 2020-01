Malchin

Holzauktion mit geringerem Angebot als im Vorjahr

19.01.2020, 10:45 Uhr | dpa

Auf der Holzauktion des Landes wird deutlich weniger versteigert in diesem Jahr. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums kommen 800 Festmeter Holz unter den Hammer, das sind rund 150 Festmeter weniger als noch im Vorjahr. Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter. Insgesamt werden 11 verschiedene Baumarten versteigert, hauptsächlich Eiche. Hauptanbieter ist die Landesforstanstalt, 15 kommunale und private Waldbesitzer beteiligen sich ebenfalls. Im vergangenen Jahr wurde ein Erlös von knapp 500 000 Euro erzielt. Die Bäume kommen am Donnerstag in Malchin unter den Hammer.