Ruhpolding

Biathletin Herrmann in Verfolgung Sechste: Eckhoff siegt

19.01.2020, 13:29 Uhr | dpa

Biathletin Denise Herrmann ist zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding in der Verfolgung als beste Deutsche auf einen guten sechsten Platz gelaufen. Bei der WM-Generalprobe leistete sich die Weltmeisterin am Sonntag bei teils dichtem Schneefall drei Fehler und verbesserte sich nach Platz 19 im Sprint um 13 Positionen. Nach zehn Kilometern hatte die 31-Jährige 1:11,8 Minuten Rückstand auf die siegreiche Tiril Eckhoff. Vor 22 000 Zuschauern musste die Norwegerin nur einmal in die Strafrunde und baute mit ihrem sechsten Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup aus. Rang zwei sicherte sich Paulina Fialkova aus der Slowakei vor der Schwedin Hanna Öberg.

Franziska Preuß kam nach zwei Strafrunden als Zwölfte ins Ziel, die von Platz 38 gestartete Karolin Horchler (2) wurde 17.. Einen erneuten Rückschlag am Schießstand musste Vanessa Hinz hinnehmen. Die Sprint-Achte, die in der Staffel (4. Platz) bereits zwei Strafrunden geschossen hatte, leistete sich vier Fehler und rutschte auf Rang 21 zurück. Maren Hammerschmidt beendete das Rennen auf Rang 28.