Bockenau

Kleinbusfahrer stirbt: Gesundheitlicher Notfall?

19.01.2020, 18:05 Uhr | dpa

Bockenau (dpa/lrs - Ein 39-jähriger Fahrer eines Kleinbusses ist im Kreis Bad Kreuznach laut Polizei vermutlich wegen eines gesundheitlichen Notfalls gestorben. Zwischen Bockenau und Waldböckelheim verlor er am Sonntag in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet teils auf die Gegenfahrbahn. Er streifte das entgegenkommende Auto eines 57-jährigen Mannes, kam von der Fahrbahn ab und blieb ohne Lebenszeichen in einem kleinen Wald liegen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Wiederbelebungsversuche von Rettungsdienst und Notarzt blieben ohne Erfolg, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll die Ursache des Notfalls klären.