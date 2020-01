Versmold

Messerattacke auf 25-Jährigen: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

19.01.2020, 19:14 Uhr | dpa

Bei einer Messerattacke in Versmold ist ein 25 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige, ein 28-Jähriger, wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Das Opfer ist den Angaben zufolge außer Lebensgefahr. Die Tat habe sich am Samstag im Eingangsbereich einer kommunalen Unterbringungseinrichtung ereignet, hieß es. Die beiden Männer - der Festgenommene ist Eritreer, der Verletzte Syrer - hätten sich aus noch ungeklärtem Grund gestritten. Dabei habe der mutmaßliche Täter zugestochen. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Die neunköpfige Mordkommission "Versmold" ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.