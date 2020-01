Pasewalk

82-Jährige verursacht zwei Unfälle: Zwei Schwerverletzte

19.01.2020, 20:47 Uhr | dpa

Eine 82 Jahre alte Autofahrerin aus der Uckermark hat in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) zwei Unfälle verursacht, bei denen eine Radfahrerin und eine 90-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Seniorin an einer Ampelkreuzung der Bundesstraße 104 das Rotlicht ignoriert. Ihr Wagen stieß am Samstag mit einer 65 Jahre alten Radfahrerin aus Pasewalk zusammen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Die 65-jährige Radlerin wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.

Dann fuhr die 82-Jährige noch mehr als 50 Meter weiter, bis ihr Wagen mit einem Auto im Gegenverkehr zusammenstieß. Die 82-Jährige wurde leicht verletzt, ihre 90 Jahre alte Beifahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass ihr Zustand als "kritisch" eingeschätzt wurde. Beide Frauen stammen laut Polizei aus der Nähe von Prenzlau in Brandenburg. Die 21-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens erlitt leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Am Sonntag hatte sich der Zustand der 65-jährigen Radfahrerin leicht stabilisiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.