Wiesbaden

Messerattacke in Wiesbaden: 55-Jähriger in Lebensgefahr

19.01.2020, 20:59 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Wohnung in Wiesbaden ist ein 55-jähriger Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der 50 Jahre alte Verdächtige habe dann selbst den Notruf gewählt und sei am Tatort festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Er kam in Polizeigewahrsam. Das Opfer wurde nach der Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag notoperiert.