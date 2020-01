Rüsselsheim am Main

Keine Spur zu Eltern von ausgesetztem Baby

20.01.2020, 10:37 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines neugeborenen, ausgesetzten Jungen im südhessischen Rüsselsheim gibt es noch keine Spur zu den Eltern des Babys. Es gebe Befragungen im Umfeld des Fundortes, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Dem Jungen gehe es den Umständen entsprechend gut. Er liege nach wie vor in einer Klinik. Spaziergänger hatten das Baby am Freitag in ein Handtuch gewickelt nahe einem kleinen Fluss entdeckt, nachdem sie Schreie gehört hatten. Wäre der wenige Stunden alte Säugling nicht entdeckt worden, wäre er bei den kalten Temperaturen in der Nacht nach Polizeiangaben vermutlich erfroren.