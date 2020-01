Lübeck

Zwei Autos in Lübeck ausgebrannt: 29-Jähriger unter Verdacht

20.01.2020, 12:23 Uhr | dpa

Auf einem Parkplatz in Lübeck sind am Wochenende zwei Autos ausgebrannt. In unmittelbarer Nähe wurde ein 29 Jahre alter Mann aus dem Kreis Ostholstein vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er stehe im Verdacht, die Fahrzeuge in Brand gesetzt zu haben. Außerdem beschlagnahmte die Polizei den Angaben zufolge eine Druckluftwaffe, die im Handschuhfach seines Autos lag und für die der 29-Jährige keinen Waffenschein besitzt.

Die Eigentümer der zwei nebeneinander abgestellten Fahrzeuge entdecken am Samstag kurz vor Mitternacht Rauch an ihren Wagen, der sich schnell zum Feuer entwickelte. Der 29-Jährige bestreitet nach Polizeiangaben, etwas mit dem Feuer zu tun zu haben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder entlassen.