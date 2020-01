Wolfhagen

Unbekannter Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

20.01.2020, 13:39 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in Nordhessen vor einer Polizeistreife geflüchtet. Dabei raste der Mann unter anderem über eine rote Ampel und gefährdete andere Autofahrer, wie die Polizei am Montag in Kassel mitteilte. Nach einer Verfolgungsjagd durch mehrere Straßen gaben die Polizisten schließlich auf.

Sie hatten den Unbekannten am Sonntag in Wolfhagen (Landkreis Kassel) an einer Tankstelle kontrollieren wollen. Der Mann sprang jedoch in seinen Wagen und raste davon. An dem Auto waren ersten Ermittlungen zufolge falsche Nummernschilder angebracht. Von dem Flüchtigen fehlte bis zum Dienstagnachmittag jede Spur.