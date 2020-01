Aue

Polizei sucht Zeugen zu Unfall in Aue-Bad Schlema

20.01.2020, 15:19 Uhr | dpa

Nach einem schweren Autounfall mit sieben Verletzten in Aue-Bad Schlema sucht die Polizei dringend Zeugen. Derzeit lägen unterschiedliche Aussagen zu dem Geschehen am Freitag vor, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem entgegenkommenden Auto kurz hinter dem Ortsausgang von Aue auf der Staatsstraße 255 waren der 23-jährige Autofahrer sowie vier Mitfahrerinnen (62, 64, 66, 68) des Kleintransporters schwer verletzt worden. Der 22 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters und seine 71-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 24 000 Euro. Die S 255 war zwischen der Kreuzung mit der Bundesstraße 169 und dem Gewerbegebiet Alberoda für etwa viereinhalb Stunden voll gesperrt.