Hümmel

Lastwagenfahrer prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

20.01.2020, 19:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im Landkreis Ahrweiler ist am Montag der Fahrer eines Lastwagens ums Leben gekommen. Der 50-Jährige war nahe Falkenberg in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der mit Beton beladene Lastwagen stürzte demnach um, der Fahrer starb noch am Unglücksort. Der Unfall ereignete sich nahe Hümmel. Die Kreisstraße 10 zwischen Falkenberg und Tondorf war laut Polizei wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.