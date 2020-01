Iffezheim

Kollision mit Lastwagen: 80-jährige Fahrradfahrerin stirbt

20.01.2020, 22:25 Uhr | dpa

Eine 80-jährige Fahrradfahrerin ist nach der Kollision mit einem Lastwagen gestorben. Die Frau sei auf der Tullastraße in Iffezheim unterwegs gewesen, als sie von einem Lastwagen erfasst wurde, teilte die Polizei in Offenburg am Montag mit. Der Fahrer des Lastwagens habe nach rechts abbiegen wollen. Beim Ausscheren nach links erfasste er dabei mit einem Vorderrad die ordnungsgemäß in entgegengesetzter Richtung fahrende Frau, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens musste vom Rettungsdienst betreut werden.