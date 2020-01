Schwerin

AfD: Landesgeld von 100 Euro im Monat für Hörgeschädigte

21.01.2020, 07:40 Uhr | dpa

Gehörlose Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sollten nach Vorstellung der AfD künftig mit 100 Euro im Monat vom Land unterstützt werden. Die größte Oppositionspartei im Landtag beruft sich bei ihrem Vorschlag, den sie in der Landtagssitzung nächste Woche den anderen Fraktionen unterbreiten will, auf Regelungen in anderen Bundesländern. Das Sozialministerium reagierte zurückhaltend. Es gebe bereits zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung Hörgeschädigter und weitere seien geplant, erklärte ein Sprecher. Blinde erhalten in Mecklenburg-Vorpommern ein Landesblindengeld von bis zu 717,07 Euro im Monat. Die AfD will das von ihr gewünschte Gehörlosengeld in Anlehnung an das Landesblindengeld einführen.