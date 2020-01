Offenbach am Main

Freundlicher Dienstag in Nordrhein-Westfalen erwartet

21.01.2020, 08:06 Uhr | dpa

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Dienstag heiter und trocken. Nach der Auflösung des Nebels wird es meist sonnig und niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Nur ganz im Norden seien am Nachmittag Wolkenfelder zu sehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 6 Grad, im Bergland 2 bis 4 Grad.

In der Nacht kühlt es demnach auf 1 bis -6 Grad ab. Örtlich seien Hochnebel oder Reifglätte möglich. Bereits am Mittwoch wird das Wetter in NRW aber wieder wechselhaft. Im ganzen Land ist es nach Angaben der Meteorologen stark bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt sei etwas Sprühregen, in höheren Lagen auch gefrierender Sprühregen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 6 Grad.