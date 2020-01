Osnabrück

Osnabrück verleiht Granatowski nach Rostock

21.01.2020, 11:05 Uhr | dpa

Der VfL Osnabrück hat Offensivspieler Nico Granatowski an Hansa Rostock verliehen. Wie der Tabellensechste der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, schließt sich der 28-Jährige dem Drittligisten bis zum Saisonende an. Für Osnabrück kam Granatowski, der im vergangenen Sommer vom SV Meppen zum VfL gewechselt war, in der Hinrunde viermal zum Einsatz. In der 3. Liga machte er zuvor 89 Spiele, in denen er sechs Tore erzielte.

"Durch die Leihe zum FC Hansa Rostock soll Nico Granatowski auf mehr Spielzeit kommen, als er es bisher beim VfL kam. Rostock ist ein ambitionierter Drittligist mit Bedarf auf der Außenbahn. Insofern macht der Transfer bis zum Sommer für beide Klubs und den Spieler Sinn", begründete Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes den Transfer. Bei den Niedersachsen hat Granatowski noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.