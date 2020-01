Oberammergau

König-Ludwig-Lauf wegen Schneemangels abgesagt

21.01.2020, 11:10 Uhr | dpa

Ein Schneekanone steht in einem grün-weißen Fleckenteppich an einer Skipiste. Foto: Patrick Seeger/dpa (Quelle: dpa)

Zu warm und kaum Schnee: Deutschlands größtes Skilanglauf-Event, der König-Ludwig-Lauf, fällt in diesem Jahr aus. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, müssen witterungsbedingt alle für den 1. und 2. Februar geplanten Rennen in Oberammergau abgesagt werden. Da Streckenteile durch ein Naturschutzgebiet führten, müsste dort wegen Schneemangels mit Kunstschnee gearbeitet werden - das sei jedoch aus Naturschutzgründen nicht erlaubt. Teilnehmer können ihre Tickets auf das kommende Jahr übertragen lassen oder sich die Hälfte des Preises rückerstatten lassen.