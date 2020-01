SV Wehen Wiesbaden mit Remis gegen Rumänien-Meister Cluj

21.01.2020, 17:31 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden hat sich in einem Testspiel gegen den rumänischen Meister CFR Cluj ein Remis erkämpft. Das Team von Rüdiger Rehm spielte am Dienstag in Valencia 1:1 (1:0) und wies damit eine Woche vor dem Rückrundenstart eine gute Form nach. Den Treffer für den Tabellen-17. aus Hessen erzielte Manuel Schäffler (23. Minute), für Cluj glich Camora (47.) aus. Eigentlich war im Trainingslager an der spanischen Küste schon für den Montag ein Testspiel gegen den ungarischen Meister Ferencváros Budapest angesetzt. Dieses musste wegen eines Sturms aber abgesagt werden.