Altbach

Mann stürzt in Aufzugsschacht und verletzt sich schwer

22.01.2020, 05:15 Uhr | dpa

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Altbach (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Der 39-Jährige war aus zunächst ungeklärten Gründen am Dienstagnachmittag mehrere Meter tief in einen Aufzugsschacht gefallen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.