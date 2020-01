Verbraucher erfragen hunderte Hygiene-Kontrollberichte

22.01.2020, 06:44 Uhr | dpa

Mehr als 2200 Mal haben Verbraucher im Norden bei der im Januar 2019 gestarteten Internetplattform "Topf Secret" Hygienekontrollberichte bei den zuständigen Behörden angefragt. In Hamburg sind in den vergangenen zwölf Monaten rund 1700 Mal die Hygieneberichte der Hamburger Lebensmittelkontrolleure zur Einsicht angefordert worden. Das sind 95,4 Anfragen pro 100 000 Einwohner, wie die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Nur in Berlin haben Verbraucher auf dem Internetportal "Topf Secret" ähnlich viele Anfragen pro Kopf gestellt.

In Kiel waren es 214 Anfragen (86,9 Anfragen pro 100 000 Einwohner) und in Lübeck 139 Anfragen (64,3 Anfragen pro 100 000 Einwohner). Insgesamt wurden Hygiene-Berichte in Schleswig-Holstein gut 1500 Mal angefragt. Bundesweit wurde auf Basis von "Topf Secret" knapp 41 000 mal der Einblick in Kontrollergebnisse von Lebensmittelbetrieben jeglicher Art bei den Behörden beantragt.

In Hamburg überprüfen laut Verbraucherschutzbehörde etwa 100 Kontrolleure die hygienischen Zustände in den etwa 16 000 Betrieben, Geschäften und Lokalen, die Lebensmittel herstellen oder verarbeiten.