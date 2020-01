Ilsfeld

Gebäude von Palettenfirma im Kreis Heilbronn in Vollbrand

22.01.2020, 22:38 Uhr | dpa

Das Gebäude einer Palettenfirma im Kreis Heilbronn ist am Mittwochabend in Vollbrand geraten. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht, wie ein Sprecher sagte. Brandursache und Schadenshöhe waren am späten Abend noch unklar. Feuerwehrleute waren noch im Einsatz, um die Flammen zu löschen.