Bad Muskau

Sachsen sorgt für Schweinepest vor: Ministerin in Bad Muskau

23.01.2020, 01:23 Uhr | dpa

Sachsen wappnet sich für die Afrikanische Schweinepest. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) will heute gemeinsam mit dem Görlitzer Landrat Bernd Lange (CDU) und Experten darüber in Bad Muskau an der Grenze zu Polen informieren. Außerdem wollen sie eine Wildschweinbarriere besichtigen.

Am Mittwoch war deutlich geworden, dass die Schweinepest näher an Deutschland heranrückt. In Polen wurde zwölf Kilometer von der Grenze entfernt ein neuer Fall der Tierseuche bei einem toten Wildschwein gemeldet. Deutschland und Polen hatten schon zuvor die Vorsorge verstärkt.

Für Menschen ist die Tierseuche ungefährlich. Allerdings dürfte der erste Nachweis bei einem Wild- oder Hausschwein in Deutschland wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Bundesrepublik würde den Status als "seuchenfrei" verlieren, es drohen Exportstopps für Schweinefleisch etwa nach Asien.