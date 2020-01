Schwerin

Nach Verbot von "Combat 18": NS-Devotionalien beschlagnahmt

23.01.2020, 10:32 Uhr | dpa

Bei einer Hausdurchsuchung nach dem Verbot der rechtsextremen Vereinigung "Combat 18 Deutschland" sind bei einem Anhänger der Gruppe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Tonträger und NS-Devotionalien beschlagnahmt worden. Das teilte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Donnerstag in Schwerin mit. Das Landeskriminalamt habe die Hausdurchsuchung im Auftrag des Bundes übernommen. Beamte hatten am Morgen mehrere Objekte in sechs Bundesländern durchsucht.

Caffier begrüßte das von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verfügte Verbot von "Combat 18 Deutschland" ausdrücklich. Die Gruppierung stehe unter Verdacht, rechtsterroristische Bestrebungen zu verfolgen. "Wer unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat bekämpft, darf sich nicht hinter Vereinsstrukturen verstecken! Das heutige Verbot steht für Null Toleranz gegenüber den Feinden der Demokratie."

Mit dem Verbot sei eine bundesweit organisierte Kaderstruktur zerschlagen worden, die auch in Mecklenburg-Vorpommern aktiv gewesen sei. Die aktuelle Lage zeige, dass weitere konsequente Schritte gegen diese Szene notwendig seien. "Heute haben wir eine Struktur zerschlagen, deren einzelne Akteure wir aber weiterhin fest im Blick behalten", kündigte Caffier an.