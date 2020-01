Dresden

Bundespräsident Teil der Menschenkette bei Gedenken

23.01.2020, 14:57 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lächelt in die Kamera. Foto: David Inderlied/dpa (Quelle: dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sich nach seiner Gedenkrede zum 75. Jahrestag der Zerstörung Dresdens am 13. Februar in die traditionelle Menschenkette einreihen. Das sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstag. "Wir freuen uns außerordentlich, dass der Bundespräsident unserer Einladung gefolgt ist." Er werde sich viel Zeit nehmen für die Stadt, mit Akteuren und Engagierten der Zivilgesellschaft und jungen Menschen ins Gespräch kommen, hieß es. Zum 10. Mal sind Dresdner und Gäste aufgerufen, sich die Hand zu reichen und einen Ring um die Innenstadt zu bilden, um ein Zeichen gegen Nationalismus und Hass zu setzen.