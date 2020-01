Oberleitung bei Frankfurt repariert: Zugverkehr läuft wieder

23.01.2020, 14:57 Uhr | dpa

Eine durch eine gerissene Oberleitung unterbrochene Bahnverbindung in der Nähe von Frankfurt funktioniert wieder. Nach mehr als 20 Stunden ist die Zugstrecke zwischen Rüsselsheim und Kelsterbach am Donnerstagmorgen wieder freigegeben worden, wie ein Bahnsprecher sagte. Aufgrund der kaputten Stromverbindung war am Mittwoch ein ICE zwischen dem Frankfurter Flughafen und Mainz bei Raunheim auf freier Strecke stehen geblieben. Etwa 150 Menschen mussten nach knapp zweieinhalb Stunden in einen Ersatzzug umsteigen.

Es kam zu massiven Störungen. Der Abschnitt blieb in beide Richtungen gesperrt. Im S-Bahn- und Regionalverkehr gab es Ausfälle, Verspätungen und Umleitungen, wie der RMV mitteilte.

Zunächst war am Mittwochabend der Zugverkehr in Richtung Frankfurt wieder eingleisig aufgenommen worden. In der Gegenrichtung blieb die Sperrung zwischen Kelsterbach und Rüsselsheim bestehen. Es gab einen Ersatzverkehr mit Bussen. Nach der Freigabe seien die Verbindungen auf beiden Gleisen "relativ schnell" wieder wie gewohnt unterwegs gewesen, sagte Bahnsprecher Kilian Beck.

Die S8 aus Fahrtrichtung Frankfurt wendete noch am frühen Donnerstagmorgen laut RMV in Kelsterbach, aus Fahrtrichtung Wiesbaden kehrten die S-Bahnen in Rüsselsheim um. Die S9 von Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden wurde wie die S1 über Frankfurt-Höchst umgeleitet.

Nach den bisherigen Ermittlungen kann nach Einschätzung der Polizei Fremdeinwirkung als Ursache für den Riss der Oberleitung ausgeschlossen werden. Vermutet werde, dass Materialermüdung der Grund sei.

Gerissene Bahn-Oberleitungen wie diese führt der Fahrgastverband Pro Bahn auf eine marode Infrastruktur zurück. "Die sind in die Jahre gekommen. Da ist Verschleiß da", sagte der hessische Landesvorsitzende Thomas Kraft am Donnerstag. "Die Intervalle der Wartungen werden ausgereizt. Gewartet wird nur, was absolut notwendig ist." Mit dem Winterwetter würden die Probleme nicht zusammenhängen.

Für die Bahn greift die Erklärung zu kurz. "Es kann verschiedene Ursachen geben. Es kann kalt gewesen sein oder ein Fahrfehler", sagte Julia Katzenbach-Trosch, Sprecherin S-Bahn Rhein-Main. Die Vermutung der Polizei, es könne sich um Materialermüdung handeln, sei verfrüht.

Bereits vor einigen Tagen hatte es schon eine Oberleitungs-Störung gegeben. Eine Regionalbahn hatte am Montag bei ihrer Fahrt zwischen den Frankfurter Stadtteilen Höchst und Nied die Oberleitung auf einer Länge von 600 Meter heruntergerissen. Rund 250 Reisende mussten in einen Ersatzzug umsteigen. Zahlreiche Verbindungen waren betroffen.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) forderte zuletzt von der Bahn ein besseres Störungsmanagement. Marode Anlagen oder Technik müsse rechtzeitig ausgetauscht werden, damit sie nicht im laufenden Betrieb versage, sagte Geschäftsführer Knut Ringat am Dienstag.