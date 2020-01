Osnabrück

VfL Osnabrück leiht Stürmer vom FC Zürich aus

23.01.2020, 15:12 Uhr | dpa

Der VfL Osnabrück hat Stürmer Assan Ceesay vom Schweizer Erstligisten FC Zürich ausgeliehen. Der 25-Jährige unterschrieb beim Tabellensechsten der 2. Bundesliga einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der VfL am Donnerstag mitteilte. Der 1,89 Meter große Gambier soll am Samstag erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Für Zürich erzielte Ceesay in der laufenden Saison in zwölf Ligaspielen ein Tor. Sein erstes Pflichtspiel nach der Winterpause bestreitet der VfL am kommenden Mittwoch vor heimischem Publikum gegen den SV Sandhausen.