Mühlhausen/Thüringen

Voraussichtlich Urteil: Prozess um Doppelmord in Nordhausen

24.01.2020, 01:14 Uhr | dpa

Blick auf das Landgericht in Mühlhausen. Foto: Jörg Carstensen/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Mühlhausen (dpa/th) – Im Prozess um einen Doppelmord in Nordhausen zur Weihnachtszeit vor zwei Jahren wird heute (11.30 Uhr) vor dem Landgericht Mühlhausen ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 57-Jährigen aus Nordhausen vor, an Heiligabend 2018 einen Mann und dessen Ehefrau mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Der Deutsche hatte die Tat in weiten Teilen bereits im Prozessverlauf eingeräumt. Auch hatte er sich bei den Kindern des Ehepaars entschuldigt. Bei den Opfern handelte es sich um eine 80-Jährige und ihren 82 Jahre alten Ehemann.

Dem Angeklagten droht lebenslange Haft. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger hatten beantragt, unter anderem wegen Doppelmordes die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Der Verteidiger beantragte lebenslange Haft, wie für Mord gesetzlich vorgeschrieben.