Zeltingen-Rachtig

Künstler bringt Hochmoselbrücke-Pfeiler zum Leuchten

24.01.2020, 01:53 Uhr | dpa

An der Hochmoselbrücke wird es bunt: Der Hunsrücker Künstler R.O. Schabbach will heute (ab 17 Uhr) Gemälde auf zwei Pfeiler und das verbindende Straßenstück (von unten) projizieren, so dass an der Riesen-Brücke quasi ein farbiges Tor entsteht. Es werde eine "Lichtkunstskulptur mit Weltrekordformat" entstehen", sagte der Künstler. Die Installation erstrecke sich über 250 Meter Breite, 160 Meter Höhe und 30 Meter Tiefe. Es ist sein erstes Lichtkunstwerk an der fertigen Hochmoselbrücke.

Jeder Pfeiler werde zu 360 Grad von allen Seiten inszeniert. Der gebürtige Düsseldorfer hatte die Brücke, die vergangenen November für den Verkehr freigegeben worden war, bereits 2017 und 2018 mit Lichtkunst "bespielt". Das aktuelle Projekt sei das bisher größte. Langfristiges Ziel sei, eines Tages die ganze Brücke mit ihren zehn Pfeilern zu inszenieren.

Das Kunstwerk soll auch am Samstag (25. Januar) bis 24 Uhr sowie am Abend des 14. und 15. Februars erstrahlen. Dazu werde die L 189 von Zeltingen-Rachtig bis Erden gesperrt, damit Besucher parken und schauen könnten.