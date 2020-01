Aachen

Fünf Tote bei Autounfall: Prozess gegen jungen Mann beginnt

24.01.2020, 02:51 Uhr | dpa

Mehr als ein Jahr nach einem schweren Frontalzusammenstoß in Stolberg bei Aachen mit fünf Toten beginnt heute der Prozess gegen einen jungen Autofahrer. Dem zur Tatzeit 20 Jahre alten Angeklagten wird nach Angaben des Amtsgerichts Aachen fahrlässige Tötung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und verbotenes Autorennen vorgeworfen.

Die Polizei war nach damaligen Angaben davon ausgegangen, dass der Angeklagte in jener Nacht im Dezember 2018 zu schnell auf der Landstraße zwischen Stolberg und Aachen unterwegs war. An einem Blitzer soll er einen Schlenker auf die Gegenspur gemacht haben - offenbar, um den Kontakt der Radaranlage zu umfahren.

Dabei stieß er nach früheren Polizeiangaben frontal mit einem Auto zusammen, in dem eine 44-jährige Mutter mit ihren 16 und 17 Jahre alten Kindern saß. Die Drei starben. Auch zwei 21- und 22-Jährige, die in dem Auto des Angeklagten gesessen hatten, überlebten nicht. Sechs Angehörige der Opfer sind Nebenkläger in dem Verfahren vor dem Jugendschöffengericht. Möglicherweise findet die Verhandlung in nicht-öffentlicher Sitzung statt.