Pfungstadt

Dachstuhl brennt in Pfungstadt aus: Hoher Sachschaden

24.01.2020, 05:31 Uhr | dpa

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hat einen hohen Sachschaden verursacht. Das Feuer war am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärten Gründen im Dach des Gebäudes ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer brannte der Dachstuhl komplett aus. Das Gebäude ist zurzeit nicht bewohnbar, der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.