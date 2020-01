Neubrandenburg

Raubüberfall auf Supermarkt: Bewaffneter Täter flüchtig

24.01.2020, 05:41 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Neubrandenburg einen Supermarkt überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Der bewaffnete Täter stürmte den Laden am Donnerstag, wie die Polizei mitteilte. Er war am Abend noch auf der Flucht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.