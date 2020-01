Mörsdorf

Lastwagen kracht in parkenden Truck: Ein Schwerverletzter

24.01.2020, 09:06 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß von zwei Lastwagen an einer Parkplatzzufahrt auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden ist ein Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen in ein Krankenhaus, wie die Autobahnpolizei in Thüringen am Freitagmorgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 47 Jahre alter Lastwagenfahrer sein Fahrzeug am linken Fahrbahnrand einer Zufahrt zur Raststätte Teufelstal bei Mörsdorf geparkt. Am frühen Freitagmorgen wollte der 60-jährige Lastwagenfahrer ebenfalls auf den Parkplatz auffahren, übersah den geparkten Laster aber, da dieser in einer Kurve stand. Der 60-Jährige fuhr mit seinem Lastwagen frontal auf das geparkte Fahrzeug.

Der 47-Jährige, der zur Zeit des Unfall eine Pause in seinem Fahrzeug machte, blieb dabei unverletzt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Vor Ort musste er 230 Euro Sicherheitsleistung zahlen. Der Schaden wird auf etwa 46 000 Euro geschätzt.