Jena

Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

24.01.2020, 12:17 Uhr | dpa

Eine 28-Jährige ist in Jena von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau wollte am Donnerstag mit ihrem E-Bike die Straßenbahn-Gleise überqueren, als es zu dem Zusammenstoß kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 28-Jährige wurde zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie später starb. Die 47 Jahre alte Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen. Laut Polizei befindet sich am Unfallort ein gelbes Blinklicht, das etwa Fußgänger oder Radfahrer vor einer herannahenden Straßenbahn warnt.