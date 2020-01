Magdeburg

Polizei und Ordnungsamt starten gemeinsame Stadtwache

24.01.2020, 12:19 Uhr | dpa

In Magdeburg bilden Ordnungsamt und Polizei künftig eine gemeinsame Stadtwache. Die Einheit der Ordnungshüter soll am 1. April offiziell ihre Arbeit aufnehmen, wie Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) und der Leiter des Polizeireviers, Marco Weigelt, am Freitag sagten. Ziel sei es zunächst, die gemeinsamen Streifen mit je zwei uniformierten Polizisten und Beschäftigten des Ordnungsamts auf die ganze Stadt auszuweiten. Ab kommendem Jahr soll es am Rathaus auch gemeinsame Räumlichkeiten unter dem Namen Stadtwache geben, kündigte Trümper an. Für die Stadtwache schaffte Magdeburg 24 zusätzliche Stellen.

Mit den gemeinsamen Streifen soll die Sicherheit im Stadtgebiet erhöht werden. Dabei reicht das Spektrum von abendlichen Ruhestörungen über gewalttätige Konflikte auf der Straße bis hin zu Falschparkern auf Radwegen oder in der zweiten Reihe, hieß es.