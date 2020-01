Bühl

Volleyball Bisons Bühl trennen sich von Cheftrainer

24.01.2020, 18:27 Uhr | dpa

Die abstiegsgefährdeten Volleyball Bisons aus Bühl haben sich einen Tag vor dem Heimspiel gegen die United Volley aus Frankfurt von ihrem Trainer Johan Verstappen getrennt. Wie der Club am Freitagabend mitteilte, übernimmt der bisherige Co-Trainer Alejandro Kolevich die Aufgabe. Dass die Teams in der Bundesliga enger zusammengerückt seien, dessen waren sich die Verantwortlichen bereits zu Saisonbeginn bewusst, hieß es in der Mitteilung. Mit der Gefahr eines Abstiegs habe man jedoch nicht gerechnet. Bühl steht nach 13 Spielen punktgleich mit dem Tabellenletzten auf dem vorletzten Platz.