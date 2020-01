Aschersleben

Doppelspitze führt SPD in Sachsen-Anhalt

24.01.2020, 19:31 Uhr | dpa

Die SPD in Sachsen-Anhalt wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Andreas Schmidt und Juliane Kleemann erhielten beim Parteitag am Sonntag in Aschersleben 87,2 und 89,9 Prozent der Stimmen. Die Kandidaten waren zuvor in einer Mitgliederbefragung ermittelt worden. Den Weg für die Doppelspitze hatte ein außerordentlicher Parteitag im vergangenen Jahr mit einer Satzungsänderung freigemacht. Ein männlicher und ein weiblicher Kandidat werden nach Angaben der Partei fortan dauerhaft separat gewählt, es kandidieren keine Teams. Die SPD hat in Sachsen-Anhalt rund 3520 Mitglieder.